Суббота будет по-летнему теплой; во второй половине дня возможны дожди
В субботу во второй половине дня температура воздуха в Латвии достигнет +22...+26 градусов, однако местами на побережье не будет теплее +20 градусов, сообщают синоптики.
В субботу во второй половине дня температура воздуха в Латвии достигнет +22...+26 градусов, однако местами на побережье не будет теплее +20 градусов, сообщают синоптики.
Ожидается частичная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Вероятность осадков вырастет во второй половине дня в Курземе, вечером - в Земгале и на юго-западе Видземе, сообщает агентство LETA.
Будет дуть слабый южный, юго-западный ветер, на побережье ожидается морской бриз.
В Риге синоптики обещают переменную облачность, вечером возможен дождь, максимальная температура воздуха составит +24 градуса.
В сухую и теплую погоду, а также под влиянием слабого ветра, местами, особенно в городах, немного повышено загрязнение воздуха микроскопической пылью, в связи с чем качество воздуха оценивается как удовлетворительное.