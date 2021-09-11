Сб, 11.09.2021
Weather latvija Погода в Латвии Смотреть еще > Weather europe Погода в Европе Смотреть еще > Weather world Погода в мире Смотреть еще >

Суббота будет по-летнему теплой; во второй половине дня возможны дожди

Иллюстративное фото ФОТО: Zane Bitere/LETA

В субботу во второй половине дня температура воздуха в Латвии достигнет +22...+26 градусов, однако местами на побережье не будет теплее +20 градусов, сообщают синоптики.

Ожидается частичная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Вероятность осадков вырастет во второй половине дня в Курземе, вечером - в Земгале и на юго-западе Видземе, сообщает агентство LETA.

Будет дуть слабый южный, юго-западный ветер, на побережье ожидается морской бриз.

В Риге синоптики обещают переменную облачность, вечером возможен дождь, максимальная температура воздуха составит +24 градуса.

В сухую и теплую погоду, а также под влиянием слабого ветра, местами, особенно в городах, немного повышено загрязнение воздуха микроскопической пылью, в связи с чем качество воздуха оценивается как удовлетворительное.

НАВЕРХ
Back