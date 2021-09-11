Суббота будет по-летнему теплой; во второй половине дня возможны дожди

Ожидается частичная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Вероятность осадков вырастет во второй половине дня в Курземе, вечером - в Земгале и на юго-западе Видземе, сообщает агентство LETA.

В сухую и теплую погоду, а также под влиянием слабого ветра, местами, особенно в городах, немного повышено загрязнение воздуха микроскопической пылью, в связи с чем качество воздуха оценивается как удовлетворительное.