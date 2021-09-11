Сб, 11.09.2021
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Бывало и холоднее: температура воды в водоемах - до +17 градусов

Юрмала. ФОТО: Ieva Lūka/LETA

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, температура воды в озерах, реках и море в субботу утром составляет +13...+17 градусов.

Самая теплая вода в море у Лиепаи, а также в Даугаве и Лиелупе.

Температура воды в Рижском заливе составляет +14...+16 градусов, а на пляжах Даугавгривы и Вецаки, по данным Рижской думы, не превышает +12 градусов. По данным Юрмальского самоуправления, температура воды в Каугури и Майори вечером в пятницу была +13 градусов, в Булдури +14 градусов.

Официальный купальный сезон в Латвии начинается каждый год 15 мая и заканчивается 15 сентября.

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