Бывало и холоднее: температура воды в водоемах - до +17 градусов
По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, температура воды в озерах, реках и море в субботу утром составляет +13...+17 градусов.
По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, температура воды в озерах, реках и море в субботу утром составляет +13...+17 градусов.
Самая теплая вода в море у Лиепаи, а также в Даугаве и Лиелупе.
Температура воды в Рижском заливе составляет +14...+16 градусов, а на пляжах Даугавгривы и Вецаки, по данным Рижской думы, не превышает +12 градусов. По данным Юрмальского самоуправления, температура воды в Каугури и Майори вечером в пятницу была +13 градусов, в Булдури +14 градусов.
Официальный купальный сезон в Латвии начинается каждый год 15 мая и заканчивается 15 сентября.