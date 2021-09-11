Бывало и холоднее: температура воды в водоемах - до +17 градусов

Самая теплая вода в море у Лиепаи, а также в Даугаве и Лиелупе.

Температура воды в Рижском заливе составляет +14...+16 градусов, а на пляжах Даугавгривы и Вецаки, по данным Рижской думы, не превышает +12 градусов. По данным Юрмальского самоуправления, температура воды в Каугури и Майори вечером в пятницу была +13 градусов, в Булдури +14 градусов.