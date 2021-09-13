Пн, 13.09.2021
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В понедельник ожидаются дожди, усилится ветер

Иллюстративное фото ФОТО: Zane Bitere/LETA

В понедельник на большей части территории Латвия ожидаются кратковременные дожди, но во второй половинке дня, начиная с северо-запада, станет теплее и солнечнее, сообщает агентство LETA.

По прогнозам синоптиков, будет дуть северо-западный ветер с порывами до 10-15 метров в секунду.

Температура воздуха составит +13...+18 градусов.

В Риге возможен кратковременный дождь, вечером облаков станет меньше. Порывы северо-западного ветра усилятся до 15 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +17 градусов.

С северо-запада приближается холодный атмосферный фронт, который ближе к вечеру покинет Латвию.

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