Меньше осадков, но холоднее: прогноз синоптиков на вторую половину сентября

В понедельник холодный атмосферный фронт с дождем пересекает Латвию с северо-запада. В ближайшие дни только местами могут пройти кратковременные дожди. В четверг с запада подойдет циклон с обильными осадками; ожидается, что в пятницу и субботу он будет расположен на юге от Латвии, и большая часть осадков выпадет за пределами страны.