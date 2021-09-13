Пн, 13.09.2021
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Меньше осадков, но холоднее: прогноз синоптиков на вторую половину сентября

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Во второй половине сентября погодные условия в Латвии в основном будут определяться антициклонами, поэтому дождей станет меньше, а температура воздуха будет иногда опускаться ниже нормы, прогнозируют синоптики.

В понедельник холодный атмосферный фронт с дождем пересекает Латвию с северо-запада. В ближайшие дни только местами могут пройти кратковременные дожди. В четверг с запада подойдет циклон с обильными осадками; ожидается, что в пятницу и субботу он будет расположен на юге от Латвии, и большая часть осадков выпадет за пределами страны.

По прогнозам, в начале следующей недели погоду будет определять сильная центральная часть антициклона, поэтому ожидается слабый ветер и безветрие, возможен туман.

В ближайшее время максимальная температура воздуха днем составит +12...+19 градусов, ночью температура в основном будет оставаться плюсовой. На следующей неделе возможно похолодание - в отдельные дни температура воздуха в какой-то части страны может не подниматься выше +10 градусов, а ночью при ясном небе возможен небольшой мороз.

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