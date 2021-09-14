Вт, 14.09.2021
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В среду ветер стихнет; немного похолодает

ФОТО: Shutterstock

В среду температура воздуха в Латвии будет в среднем на градус ниже, ветер слабее, а солнце будет светить ярче, чем во вторник, прогнозируют синоптики.

Ожидается небольшая переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ночью и утром, особенно в Курземе, образуется туман.

Будет дуть западный и северный ветер от слабого до умеренного, в Курземе ожидается безветрие.

Минимальная температура воздуха ночью составит +2...+7 градусов, на побережье около +10 градусов. Максимальная дневная температура ожидается от +11 градусов на Алуксненской возвышенности до +19 градусов на юге Курземе.

В среду в Риге ожидается переменная облачность, без существенных осадков. При слабом северо-западном ветре температура воздуха ночью будет около +10 градусов, а днем поднимется до +15 градусов.

Галерея: Рига с высоты

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