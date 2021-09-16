Ночью температура воздуха местами может опуститься до +3 градусов
В ночь на пятницу, 17 сентября, в Латвии будет преимущественно облачно, днем облачность уменьшится, прогнозируют синоптики.
В ночь на пятницу, 17 сентября, в Латвии будет преимущественно облачно, днем облачность уменьшится, прогнозируют синоптики.
Местами пройдет небольшой дождь, в северо-восточной части страны ожидается сухая погода.
Будет дуть слабый восточный ветер, порывами 8-13 метров в секунду.
Температура воздуха ночью опустится до +7...+11 градусов, в северо-восточной части страны - до +3...+7 градусов. Максимальная температура днем будет +11...+ 16 градусов.
В Риге в ночь на пятницу ожидается облачность, днем облака рассеются, будет светить солнце. Без значительных осадков. Температура воздуха ночью опустится до +9 градусов, а днем поднимется до +15 градусов.