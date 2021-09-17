Пт, 17.09.2021
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В пятницу температура воздуха не превысит +15 градусов

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Максимальная температура воздуха в пятницу в Латвии составит +10...+15 градусов, прогнозируют синоптики.

Будет дуть умеренный восточный ветер, его скорость порывами усилится до 8-13 метров в секунду, сообщает агентство LETA.

В течение дня облаков станет меньше, выглянет солнце. Местами - главным образом в Курземе - ожидается дождь.

В Риге значительных осадков не ожидается, будет дуть умеренный восточный ветер, а воздух прогреется до 8-13 метров в секунду.

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