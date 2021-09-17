В ближайшие дни ожидается в основном солнечная и ветреная погода

В юго-восточной части страны - особенно на юге Латгале - будет облачно, возможны дожди. В других частях Латвии ожидается сухая погода, влажность воздуха будет низкой, сильной облачности не прогнозируется, сообщает агентство LETA.

Будет дуть восточный, северо-восточный ветер. В субботу и воскресенье его порывы достигнут 10-15 метров в секунду, ветренее будет на Курземском побережье Рижского залива.

Минимальная температура воздуха составит +1...+7 градусов, на Курземском побережье Рижского залива - до +9 градусов. В течение дня воздух будет прогреваться только до +9...+14 градусов, еще на градус ниже температура воздуха будет под облаками на юго-востоке страны.