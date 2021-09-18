Суббота будет солнечной, но прохладной
В ночь на субботу, 18 сентября, температура воздуха в Латвии снизилась до +1...+5 градусов, день будет солнечным, но прохладным, прогнозируют синоптики.
В ночь на субботу, 18 сентября, температура воздуха в Латвии снизилась до +1...+5 градусов, день будет солнечным, но прохладным, прогнозируют синоптики.
Восточный, северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду, температура воздуха составит +10...+14 градусов.
В Риге будет солнечно, скорость ветра составит до 13 метров в секунду, а температура не превысит +13 градусов.