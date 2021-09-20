Пн, 20.09.2021
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Самый холодный понедельник будет в Латгале, а где - самый теплый?

Осень. Иллюстративное фото. ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В понедельник утром, 20 сентября, в восточной части Латвии будет довольно облачно, однако в других местах страны облаков будет наблюдаться меньше, прогнозируют синоптики.

Во многих местах на юго-востоке страны будет идти дождь.

Утром температура воздуха составила +2 ... + 6 градусов, на побережье Северной Курземе до +8 градусов.

Днем максимальная температура воздуха составит от +4 ... + 6 градусов в Латгале и до +11 ... + 13 градусов в Курземе.

Будет дуть умеренный северный, северо-восточный ветер.

В Риге ожидается пасмурный понедельник, без существенных осадков. Температура воздуха днем ​​будет колебаться в районе +10 градусов.

Максимальная температура воздуха в воскресенье составляла от +6 градусов в Дагде до +14,9 градусов в Павилосте.

Самая высокая температура воздуха в Европе 19 сентября составила +38 градусов в Греции и на Сицилии. Самая низкая температура воздуха ночью в понедельник -7 градусов в России и в Альпах.

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