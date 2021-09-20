Самый холодный понедельник будет в Латгале, а где - самый теплый?

Во многих местах на юго-востоке страны будет идти дождь.

Утром температура воздуха составила +2 ... + 6 градусов, на побережье Северной Курземе до +8 градусов.

Днем максимальная температура воздуха составит от +4 ... + 6 градусов в Латгале и до +11 ... + 13 градусов в Курземе.

Будет дуть умеренный северный, северо-восточный ветер.

В Риге ожидается пасмурный понедельник, без существенных осадков. Температура воздуха днем ​​будет колебаться в районе +10 градусов.

Максимальная температура воздуха в воскресенье составляла от +6 градусов в Дагде до +14,9 градусов в Павилосте.