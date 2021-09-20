Как изменится погода в ближайшие дни?
Во второй половине недели в Латвию прибудет циклон, и, по прогнозам синоптиков, по всей стране будут периодически идти дожди.
Во второй половине недели в Латвию прибудет циклон, и, по прогнозам синоптиков, по всей стране будут периодически идти дожди.
В первой половине недели во многих местах - особенно в восточных регионах - будет идти дождь. Ветер стихнет, температура воздуха останется ниже +14 градусов, в Латгале - ниже +7 градусов. Четверг станет немного теплее.
Ожидается, что в пятницу и субботу по всей Латвии будет дождь, местами сильный. Возможен и порывистый ветер. Температура воздуха поднимется до +9 ... + 15 градусов.
В воскресенье, а также в некоторые дни на следующей неделе температура воздуха может подняться на несколько градусов выше.
Уже сообщалось, что 22 сентября в 22:21 наступит астрономическая осень.