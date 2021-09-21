Вт, 21.09.2021
Weather latvija Погода в Латвии Смотреть еще > Weather europe Погода в Европе Смотреть еще > Weather world Погода в мире Смотреть еще >

Вторник будет облачным и прохладным

Пляж в Майори осенью ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Во вторник в Латвии сохранится преимущественно облачная погода и только местами - главным образом в Курземе - между облаками будет проглядывать солнце, прогнозируют синоптики.

Максимальная температура воздуха составит +5...+9 градусов, в Курземе - до +12 градусов, сообщает агентство LETA.

Местами пройдут дожди. Будет дуть слабый или умеренный северный ветер.

В Риге будет облачно, без значительных осадков, при небольшом северном ветре воздух прогреется до +9 градусов.

НАВЕРХ
Back