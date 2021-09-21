Вторник будет облачным и прохладным
Во вторник в Латвии сохранится преимущественно облачная погода и только местами - главным образом в Курземе - между облаками будет проглядывать солнце, прогнозируют синоптики.
Во вторник в Латвии сохранится преимущественно облачная погода и только местами - главным образом в Курземе - между облаками будет проглядывать солнце, прогнозируют синоптики.
Максимальная температура воздуха составит +5...+9 градусов, в Курземе - до +12 градусов, сообщает агентство LETA.
Местами пройдут дожди. Будет дуть слабый или умеренный северный ветер.
В Риге будет облачно, без значительных осадков, при небольшом северном ветре воздух прогреется до +9 градусов.