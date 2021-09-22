Ср, 22.09.2021
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В среду в Латвии наступит астрономическая осень

ФОТО: LETA

В среду, 22 сентября, в Латвии будет преимущественно пасмурная погода, местами пройдет небольшой дождь, более солнечный и теплый день ожидается в Курземе, прогнозируют синоптики.

Ветер с севера, слабый или умеренный. Максимальная температура воздуха составит от +6 градусов в Латгале до +13 градусов в Курземе.

В Риге сохранится облачность, осадков не ожидается, будет дуть северный ветер от слабого до умеренного, температура воздуха не превысит +11 градусов.

Погодные условия определяются областью повышенного давления и западной периферией циклона.

Сегодня в 22.21 в Латвии наступит астрономическая осень.

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