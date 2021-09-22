Ср, 22.09.2021
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Немного потеплеет: синоптики рассказали о погоде на выходных

Иллюстративное фото ФОТО: Zane Bitere/LETA

С четверга по субботу в Латвии временами ожидаются дожди, а с воскресенья установится преимущественно сухая погода и немного потеплеет, прогнозируют синоптики.

В ночь на четверг при ясном небе температура воздуха местами опустится ниже нуля. До субботы погоду будет определять циклон, самый сильный дождь ожидается днем в четверг и в ночь на пятницу, на побережье ветер порывами усилится до 22 метров в секунду.

Начиная с воскресенья в Латвию придет антициклон, и дожди прекратятся.

Максимальная температура воздуха в ближайшие дни составит +12...+17 градусов, а ночью во многих местах сохранится выше +5 градусов.

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