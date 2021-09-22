Немного потеплеет: синоптики рассказали о погоде на выходных
С четверга по субботу в Латвии временами ожидаются дожди, а с воскресенья установится преимущественно сухая погода и немного потеплеет, прогнозируют синоптики.
С четверга по субботу в Латвии временами ожидаются дожди, а с воскресенья установится преимущественно сухая погода и немного потеплеет, прогнозируют синоптики.
В ночь на четверг при ясном небе температура воздуха местами опустится ниже нуля. До субботы погоду будет определять циклон, самый сильный дождь ожидается днем в четверг и в ночь на пятницу, на побережье ветер порывами усилится до 22 метров в секунду.
Начиная с воскресенья в Латвию придет антициклон, и дожди прекратятся.
Максимальная температура воздуха в ближайшие дни составит +12...+17 градусов, а ночью во многих местах сохранится выше +5 градусов.