Немного потеплеет: синоптики рассказали о погоде на выходных

В ночь на четверг при ясном небе температура воздуха местами опустится ниже нуля. До субботы погоду будет определять циклон, самый сильный дождь ожидается днем в четверг и в ночь на пятницу, на побережье ветер порывами усилится до 22 метров в секунду.