В ночь на четверг температура воздуха местами опустится ниже нуля градусов

На большей части территории будет не выше +5 градусов, самая холодная погода ожидается в Видземе. Местами в стране сформируется туман, а на востоке Латгале пройдет небольшой дождь. Ожидается слабый ветер и безветрие.

В четверг во второй половине дня с запада Латвию начнет пересекать обширная зона осадков, поздно вечером и в ночь на пятницу по всей стране пойдет дождь.

Немного усилится южный ветер. Максимальная температура воздуха в четверг составит от +8 до +12 градусов, в Курземе до +15 градусов.

В Риге в четверг после обеда пройдет небольшой дождь, вечером и в ночь на пятницу осадки усилятся. Ближайшая ночь будет безветренной, а температура воздуха в среднем упадет до +5 градусов, затем постепенно усилится южный ветер и максимальная температура воздуха составит +11 градусов.