Местами сильные дожди: прогноз синоптиков на четверг
В четверг, 23 сентября, в Латвии местами пройдут дожди, во второй половине дня на западе и в центральной части страны, а вечером на востоке - сильные, прогнозируют синоптики.
В четверг, 23 сентября, в Латвии местами пройдут дожди, во второй половине дня на западе и в центральной части страны, а вечером на востоке - сильные, прогнозируют синоптики.
К середине пятницы количество осадков составит 10-25 миллиметров.
Будет дуть слабый и умеренный южный, юго-восточный ветер, вечером на Курземском побережье его скорость местами в порывах может достигать 22 метра в секунду.
Температура воздуха составит +8...+12 градусов, в Курземе - до +15 градусов.
В Риге в четверг усилится облачность, вечером и в ночь на пятницу ожидаются сильные дожди. Температура воздуха составит +11 градусов.
Погоду в Латвии определяет приближающийся из Скандинавии циклон, который быстро набирает силу.