Чт, 23.09.2021
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Местами сильные дожди: прогноз синоптиков на четверг

Дождь в Риге. ФОТО: Zane Bitere/LETA

В четверг, 23 сентября, в Латвии местами пройдут дожди, во второй половине дня на западе и в центральной части страны, а вечером на востоке - сильные, прогнозируют синоптики.

К середине пятницы количество осадков составит 10-25 миллиметров.

Будет дуть слабый и умеренный южный, юго-восточный ветер, вечером на Курземском побережье его скорость местами в порывах может достигать 22 метра в секунду.

Температура воздуха составит +8...+12 градусов, в Курземе - до +15 градусов.

В Риге в четверг усилится облачность, вечером и в ночь на пятницу ожидаются сильные дожди. Температура воздуха составит +11 градусов.

Погоду в Латвии определяет приближающийся из Скандинавии циклон, который быстро набирает силу.

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