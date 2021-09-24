В пятницу местами ожидаются кратковременные дожди

Будет преобладать западный, северо-западный ветер от медленного до умеренного, порывы до 18 метров в секунду сохранятся на побережье Южного Курземе.

Воздух прогреется до +11 ... + 14 градусов, а на северо-востоке страны температура не превысит +8 градусов.

В Риге будет светить солнце и какое-то время будет идти небольшой дождь, будет дуть умеренный ветер и температура воздуха достигнет +13 градусов.