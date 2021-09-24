Пт, 24.09.2021
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В пятницу местами ожидаются кратковременные дожди

ФОТО: Shutterstock

В пятницу, 24 сентября, будет преимущественно облачно и во многих местах, в основном временно, будет идти дождь, прогнозируют синоптики.

Будет преобладать западный, северо-западный ветер от медленного до умеренного, порывы до 18 метров в секунду сохранятся на побережье Южного Курземе.

Воздух прогреется до +11 ... + 14 градусов, а на северо-востоке страны температура не превысит +8 градусов.

В Риге будет светить солнце и какое-то время будет идти небольшой дождь, будет дуть умеренный ветер и температура воздуха достигнет +13 градусов.

Погоду определяет циклон. Атмосферное давление достигнет 986-991 гектопаскалей на уровне моря.

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