В пятницу местами ожидаются кратковременные дожди
В пятницу, 24 сентября, будет преимущественно облачно и во многих местах, в основном временно, будет идти дождь, прогнозируют синоптики.
В пятницу, 24 сентября, будет преимущественно облачно и во многих местах, в основном временно, будет идти дождь, прогнозируют синоптики.
Будет преобладать западный, северо-западный ветер от медленного до умеренного, порывы до 18 метров в секунду сохранятся на побережье Южного Курземе.
Воздух прогреется до +11 ... + 14 градусов, а на северо-востоке страны температура не превысит +8 градусов.
В Риге будет светить солнце и какое-то время будет идти небольшой дождь, будет дуть умеренный ветер и температура воздуха достигнет +13 градусов.
Погоду определяет циклон. Атмосферное давление достигнет 986-991 гектопаскалей на уровне моря.