С воскресенья будет намного солнечнее и погода улучшится

В субботу, 25 сентября, изредка будет идти дождь, но уже во второй половине дня местами ожидаются лишь кратковременные осадки, облачность станет меньше. Ветер умеренный западный, воздух прогреется до +12...+17 градусов.

В воскресенье, 26 сентября, и в первой половине следующей недели осадков не ожидается, облачность будет переменной. Температура воздуха в Курземе может достичь +18 градусов, ночью температура на большей части территории страны опустится до +3...+8 градусов, а днем поднимется до +12...+16 градусов.

В воскресенье ветер от слабого до умеренного ожидается с севера и северо-запада, а в последующие дни - с юго-восточного направления.