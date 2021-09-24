В субботу местами пройдут кратковременные дожди

Ветер с запада, слабый или умеренный. Ночью в западной части Курземе, днем также в других частях страны ожидаются порывы до 10-15 метров в секунду.

Ночью температура воздуха опустится до +6...+11 градусов, в конце ночи в Курземе поднимется до +13...+15 градусов. Максимальная дневная температура воздуха составит +13...+17 градусов.

В Риге в субботу время от времени будет идти дождь, между облаками выглянет солнце. Ночью западный ветер сменится южным, а днем ожидаются порывы северо-западного ветра со скоростью до 12 метров в секунду. Температура воздуха поднимется с +9 градусов ночью до +15…+16 градусов днем.