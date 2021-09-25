Воскресенье в Латвии будет преимущественно солнечным

Будет дуть западный ветер от медленного до умеренного, который днем ​​перейдет в северный ветер. Ночью в Курземе местами сформируется туман.

Минимальная температура воздуха составит +3 ... + 8 градусов, местами на побережье до +12 градусов. Днем воздух прогреется до +12 ... + 17 градусов.

В воскресенье в Риге ожидается солнечная погода, без осадков и с умеренным северо-западным ветром. Температура воздуха ночью опустится примерно до +10 градусов, а днем ​​будет +14 градусов.