Сб, 25.09.2021
Weather latvija Погода в Латвии Смотреть еще > Weather europe Погода в Европе Смотреть еще > Weather world Погода в мире Смотреть еще >

Воскресенье в Латвии будет преимущественно солнечным

ФОТО: Schutterstock.com

В воскресенье, 26 сентября, в Латвии будет преимущественно сухая и солнечная погода, в восточной части страны будет облачно, прогнозируют синоптики.

Будет дуть западный ветер от медленного до умеренного, который днем ​​перейдет в северный ветер. Ночью в Курземе местами сформируется туман.

Минимальная температура воздуха составит +3 ... + 8 градусов, местами на побережье до +12 градусов. Днем воздух прогреется до +12 ... + 17 градусов.

В воскресенье в Риге ожидается солнечная погода, без осадков и с умеренным северо-западным ветром. Температура воздуха ночью опустится примерно до +10 градусов, а днем ​​будет +14 градусов.

Галерея: Осень в Латвии 

НАВЕРХ
Back