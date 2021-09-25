Воскресенье в Латвии будет преимущественно солнечным
В воскресенье, 26 сентября, в Латвии будет преимущественно сухая и солнечная погода, в восточной части страны будет облачно, прогнозируют синоптики.
В воскресенье, 26 сентября, в Латвии будет преимущественно сухая и солнечная погода, в восточной части страны будет облачно, прогнозируют синоптики.
Будет дуть западный ветер от медленного до умеренного, который днем перейдет в северный ветер. Ночью в Курземе местами сформируется туман.
Минимальная температура воздуха составит +3 ... + 8 градусов, местами на побережье до +12 градусов. Днем воздух прогреется до +12 ... + 17 градусов.
В воскресенье в Риге ожидается солнечная погода, без осадков и с умеренным северо-западным ветром. Температура воздуха ночью опустится примерно до +10 градусов, а днем будет +14 градусов.
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