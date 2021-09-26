Ночью в Латвии местами образуется туман
В ночь на понедельник местами в Латвии образуется туман, видимость снизится до ста метров, прогнозируют синоптики.
В ночь на понедельник местами в Латвии образуется туман, видимость снизится до ста метров, прогнозируют синоптики.
Облаков будет немного, ожидается слабый ветер и безветрие, температура ночью упадет до +1...+6 градусов.
В последний понедельник сентября ожидается переменная облачность, в Курземе сохранится солнечная погода, без осадков. При слабом ветре с востока воздух прогреется до +12...+17 градусов.
В понедельник в Риге ожидается небольшая облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Будет дуть слабый восточный, юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью опустится до +6 градусов, в пригородах - до +2...+4 градусов. Днем воздух прогреется до +15 градусов.