Ночью в Латвии местами образуется туман

Облаков будет немного, ожидается слабый ветер и безветрие, температура ночью упадет до +1...+6 градусов.

В последний понедельник сентября ожидается переменная облачность, в Курземе сохранится солнечная погода, без осадков. При слабом ветре с востока воздух прогреется до +12...+17 градусов.