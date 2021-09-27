До +19 градусов: прогноз синоптиков на эту неделю

В ближайшие дни облачность усилится, а в некоторых районах - в основном в восточной части страны - изредка пройдет дождь. Не исключено, что в четверг в Латвию с запада придет атмосферный фронт с более обширными осадками.

В течение недели антициклон немного отступит на восток. В Западной Европе ожидаются циклоны, поэтому преобладающим ветром в Латвии будет умеренный юго-восточный ветер.

По мере того, как облака закроют небо, ночи и утра станут менее холодными - температура воздуха не будет опускаться ниже +5...+10 градусов. Максимальная температура воздуха во второй половине дня составит +9...+16 градусов, в выходные воздух может прогреться до +19 градусов.