Вт, 28.09.2021
Weather latvija Погода в Латвии Смотреть еще > Weather europe Погода в Европе Смотреть еще > Weather world Погода в мире Смотреть еще >

Вторник обещает быть теплым и солнечным

Осенний пейзаж в волости Куку. ФОТО: Una Kupruka/LETA

Во вторник, 28 сентября, в Латвии ожидается солнечная погода с переменной облачностью, без существенных осадков, прогнозируют синоптики.

Температура воздуха составит +12 ...+16 градусов.

Будет дуть слабый и умеренный восточный, юго-восточный ветер.

В Риге ожидается солнечный день, температура воздуха составит около +15 градусов.

Погоду в Латвии определяет антициклон.

НАВЕРХ
Back