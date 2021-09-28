Вторник обещает быть теплым и солнечным
Во вторник, 28 сентября, в Латвии ожидается солнечная погода с переменной облачностью, без существенных осадков, прогнозируют синоптики.
Во вторник, 28 сентября, в Латвии ожидается солнечная погода с переменной облачностью, без существенных осадков, прогнозируют синоптики.
Температура воздуха составит +12 ...+16 градусов.
Будет дуть слабый и умеренный восточный, юго-восточный ветер.
В Риге ожидается солнечный день, температура воздуха составит около +15 градусов.
Погоду в Латвии определяет антициклон.