Среда будет облачной, но довольно теплой

День пройдет без значительных осадков. Будет дуть слабый или умеренный юго-восточный ветер, сообщает агентство LETA.

В Риге в предпоследний день сентября значительных осадков не ожидается, будет дуть слабый или умеренный юго-восточный ветер. Температура воздуха составит от +9 градусов с утра до +13 градусов после обеда.