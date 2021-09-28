Среда будет облачной, но довольно теплой
В среду на большей части территории Латвии ожидается облачная погода, свидетельствует прогноз синоптиков.
В среду на большей части территории Латвии ожидается облачная погода, свидетельствует прогноз синоптиков.
День пройдет без значительных осадков. Будет дуть слабый или умеренный юго-восточный ветер, сообщает агентство LETA.
Ночью температура воздуха опустится до +4...+10 градусов, днем воздух прогреется до +10..+15 градусов.
В Риге в предпоследний день сентября значительных осадков не ожидается, будет дуть слабый или умеренный юго-восточный ветер. Температура воздуха составит от +9 градусов с утра до +13 градусов после обеда.
Галерея: Осень в Риге