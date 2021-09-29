Какая погода наc ждет в начале октября?

В последний день сентября и первый день октября Латвию с запада пересечет атмосферный фронт с небольшим дождем. Температура воздуха не изменится.

В конце этой и в начале следующей недели температура воздуха может подняться до +14...+19 градусов, а ночью и утром на востоке страны она, вероятно, опустится чуть ниже +5 градусов.