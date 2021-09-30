В последний день сентября местами возможен небольшой дождь
В четверг, 30 сентября, местами в Курземе и Земгале, начиная с юго-запада, ожидается небольшой дождь, прогнозируют синоптики.
В четверг, 30 сентября, местами в Курземе и Земгале, начиная с юго-запада, ожидается небольшой дождь, прогнозируют синоптики.
Ожидается переменная облачность. Порывы юго-восточного ветра усилятся до 8-13 метров в секунду, сообщает агентство LETA.
Температура воздуха поднимется до +10...+15 градусов.
В Риге выглянет солнце, порывы юго-восточного ветра достигнут скорости 12 метров в секунду, а воздух прогреется до +14...+15 градусов. Вечером возможен небольшой дождь.