Чт, 30.09.2021
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В последний день сентября местами возможен небольшой дождь

Осенний пейзаж ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В четверг, 30 сентября, местами в Курземе и Земгале, начиная с юго-запада, ожидается небольшой дождь, прогнозируют синоптики.

Ожидается переменная облачность. Порывы юго-восточного ветра усилятся до 8-13 метров в секунду, сообщает агентство LETA.

Температура воздуха поднимется до +10...+15 градусов.

В Риге выглянет солнце, порывы юго-восточного ветра достигнут скорости 12 метров в секунду, а воздух прогреется до +14...+15 градусов. Вечером возможен небольшой дождь.

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