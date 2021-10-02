Суббота в Латвии будет довольно солнечной и теплой

Более облачной погода будет в юго-восточных районах. Во второй половине дня в округе Даугавпилса возможен небольшой дождь.

Порывы южного, юго-восточного ветра усилятся до 8-13 метров в секунду. Максимальная температура воздуха днем составит от +12 градусов в Селии до +17 градусов на западном побережье Курземе.

В Риге ожидается небольшая облачность, без осадков, порывы ветра достигнут скорости 12 метров в секунду, а воздух прогреется до +15 градусов.

Галерея: Осень в Латвии