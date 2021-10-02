В воскресенье потеплеет до +18 градусов
В первое воскресенье октября в Латвии увеличится количество облаков, в Латгале местами пройдет кратковременный дождь, прогнозируют синоптики.
В первое воскресенье октября в Латвии увеличится количество облаков, в Латгале местами пройдет кратковременный дождь, прогнозируют синоптики.
Будет дуть умеренный юго-восточный ветер, температура воздуха ночью опустится до +4...+9 градусов. Днем воздух прогреется до +14...+18 градусов, но на востоке страны из-за облачности будет не теплее +12 градусов.
В Риге в воскресенье ожидается сухая погода, небо будет частично закрыто облаками, с юго-востока будет дуть умеренный ветер. Температура воздуха составит +8 градусов ночью и +16 градусов днем.