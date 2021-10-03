В понедельник в Латвии ожидается ветреная погода

Солнечным будет день в восточных регионах.

Ветер ожидается умеренный южный, юго-восточный, днем его порывы усилятся до 9-14 м/сек.

Температура воздуха ночью опустится до +6...+10 градусов, на востоке страны - до +2...+6 градусов. Днем воздух прогреется до +14...+17 градусов.