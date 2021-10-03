В понедельник в Латвии ожидается ветреная погода
В понедельник в Латвии небо будет частично затянуто облаками, осадки не ожидаются, прогнозируют синоптики.
В понедельник в Латвии небо будет частично затянуто облаками, осадки не ожидаются, прогнозируют синоптики.
Солнечным будет день в восточных регионах.
Ветер ожидается умеренный южный, юго-восточный, днем его порывы усилятся до 9-14 м/сек.
Температура воздуха ночью опустится до +6...+10 градусов, на востоке страны - до +2...+6 градусов. Днем воздух прогреется до +14...+17 градусов.
В Риге в понедельник ожидается сухая и отчасти солнечная погода, скорость юго-восточного ветра достигнет 14 м/сек. Температура воздуха составит +9 градусов ночью и +16 градусов днем.