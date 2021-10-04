Пн, 4.10.2021
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Синоптики: неделя пройдет почти без осадков, ветер усилится

ФОТО: Reuters/ScanPix

Эта неделя в Латвии пройдет практически без осадков, в первой половине недели усилится ветер, прогнозируют синоптики.

Южный, юго-восточный ветер порывами будет достигать 12-17 метров в секунду по всей стране, а с четверга немного ослабнет.

Из-за антициклона погода будет преимущественно сухой, небольшой кратковременный дождь возможен в Курземе. Ожидается небольшая переменная облачность, солнце прогреет воздух до +13...+17 градусов.

Во второй половине недели станет немного холоднее, при ясном небе столбики термометров местами, с наибольшей вероятностью в Латгале, могут опуститься на несколько градусов ниже нуля.

На следующей неделе возможна более прохладная и влажная погода.

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