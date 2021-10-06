Среда станет самым ветреным днем на этой неделе
Среда станет самым ветреным днем на этой неделе - ожидаются порывы южного, юго-восточного ветра со скоростью до 13-18 метров в секунду, прогнозируют синоптики.
Среда станет самым ветреным днем на этой неделе - ожидаются порывы южного, юго-восточного ветра со скоростью до 13-18 метров в секунду, прогнозируют синоптики.
Ожидается небольшая облачность, больше облаков ожидается в Курземе, осадков не прогнозируется, сообщает агентство LETA.
Температура воздуха поднимется до +14...+18 градусов.
В Риге будет сухо, ожидается небольшая облачность, порывы ветра достигнут скорости 17 метров в секунду, а воздух прогреется до +17 градусов.