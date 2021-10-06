Ср, 6.10.2021
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Среда станет самым ветреным днем на этой неделе

Иллюстративное фото ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Среда станет самым ветреным днем на этой неделе - ожидаются порывы южного, юго-восточного ветра со скоростью до 13-18 метров в секунду, прогнозируют синоптики.

Ожидается небольшая облачность, больше облаков ожидается в Курземе, осадков не прогнозируется, сообщает агентство LETA.

Температура воздуха поднимется до +14...+18 градусов.

В Риге будет сухо, ожидается небольшая облачность, порывы ветра достигнут скорости 17 метров в секунду, а воздух прогреется до +17 градусов.

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