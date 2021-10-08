Заморозки, дожди и ветер: синоптики рассказали о погоде на ближайшую неделю
На следующей неделе на погоду в Латвии будут влиять циклоны, поэтому небо часто будет облачным, время от времени ожидается дождь, - свидетельствуют прогнозы синоптиков.
На следующей неделе на погоду в Латвии будут влиять циклоны, поэтому небо часто будет облачным, время от времени ожидается дождь, - свидетельствуют прогнозы синоптиков.
Уже в эту субботу облака закроют небо на большей части страны, но значительных осадков не ожидается, в воскресенье и понедельник снова будет преимущественно солнечно. Вероятность осадков увеличится на следующей неделе, возможен сильный дождь и порывистый ветер.
В воскресенье, 10 октября, солнце еще прогреет воздух до +12...+15 градусов, однако во второй половине следующей недели максимальная температура воздуха в отдельные дни, вероятно, не превысит +6...+11 градусов.
В ночь на субботу температура воздуха на большей части территории страны упадет до +1...-4 градусов, в ночь на воскресенье заморозки ожидаются, в основном в Латгалии и Селии. В ночь на понедельник температура воздуха местами также опустится чуть ниже нуля. В последующие ночи заморозки не ожидаются.