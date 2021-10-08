Заморозки, дожди и ветер: синоптики рассказали о погоде на ближайшую неделю

Уже в эту субботу облака закроют небо на большей части страны, но значительных осадков не ожидается, в воскресенье и понедельник снова будет преимущественно солнечно. Вероятность осадков увеличится на следующей неделе, возможен сильный дождь и порывистый ветер.

В воскресенье, 10 октября, солнце еще прогреет воздух до +12...+15 градусов, однако во второй половине следующей недели максимальная температура воздуха в отдельные дни, вероятно, не превысит +6...+11 градусов.