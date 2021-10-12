Вторник принесет в Латвию небольшие дожди; в Курземе возможна гроза

Больше осадков ожидается в Курземе, где локально возможны также грозовые ливни и град, сообщает агентство LETA.

Будет дуть слабый или умеренный южный ветер, в Курземе - ветер переменчивого направления.

Минимальная температура воздуха составит +9...+12 градусов.