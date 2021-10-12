Вт, 12.10.2021
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Вторник принесет в Латвию небольшие дожди; в Курземе возможна гроза

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Во вторник в Латвии ожидается облачная погода, местами пройдут кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.

Больше осадков ожидается в Курземе, где локально возможны также грозовые ливни и град, сообщает агентство LETA.

Будет дуть слабый или умеренный южный ветер, в Курземе - ветер переменчивого направления.

Минимальная температура воздуха составит +9...+12 градусов.

В Риге между облаками будет проглядывать солнце, возможен кратковременный дождь, будет дуть слабый или умеренный южный ветер, а воздух прогреется до +11 градусов.

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