Вторник принесет в Латвию небольшие дожди; в Курземе возможна гроза
Во вторник в Латвии ожидается облачная погода, местами пройдут кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.
Во вторник в Латвии ожидается облачная погода, местами пройдут кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.
Больше осадков ожидается в Курземе, где локально возможны также грозовые ливни и град, сообщает агентство LETA.
Будет дуть слабый или умеренный южный ветер, в Курземе - ветер переменчивого направления.
Минимальная температура воздуха составит +9...+12 градусов.
В Риге между облаками будет проглядывать солнце, возможен кратковременный дождь, будет дуть слабый или умеренный южный ветер, а воздух прогреется до +11 градусов.