Начало октября было в Латвии засушливым и немного теплее нормы

В начале октября аналогичная засуха была в Латвии и в 2010 году.

Средняя температура воздуха в первые десять дней этого месяца в Латвии составила +9,6 градуса, что на 0,7 градуса выше показателя 1991-2020 годов и на 0,9 градуса выше предыдущей нормы 1981-2010 годов. В Латгале начало октября было холоднее обычного, в остальной части страны - теплее.

Пока что самая низкая температура воздуха, зафиксированная на государственных наблюдательных станциях этой осенью, составляет -4,2 градуса на восходе солнца 9 октября в Даугавпилсе. Максимальная температура воздуха в первой декаде месяца была зафиксирована 3 октября, когда столбик термометра в Павилосте поднялся до +18,3 градуса.

Уровень воды во многих реках сейчас очень низкий, но рекорды не побиты.

Сентябрь этого года был самым холодным в Латвии начиная с 2008 года, а среднее количество осадков в первый месяц осени составило 45 миллиметров или 68% от нормы.

Пока что всего два месяца в этом году, в мае и августе, количество осадков по стране в среднем превысило норму, остальные месяцы были более засушливыми, чем обычно.