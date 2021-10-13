В четверг с утра ожидается туман, вечером - ветер

В ближайшие сутки местами пройдут кратковременные дожди. В западной и центральной части страны день ожидается довольно солнечным.

Температура воздуха ночью опустится до -1...+5 градусов, днем поднимется до +8...+12 градусов.

Будет дуть слабый ветер. В четверг вечером на южном побережье Курземе порывы южного, юго-западного ветра могут достичь скорости 15 метров в секунду.

В четверг в Риге не ожидается значительных осадков, утром возможен туман, день обещает быть солнечным. Будет дуть слабый ветер. Температура воздуха ночью +5 градусов, днем до +11 градусов.