Пт, 15.10.2021
Weather latvija Погода в Латвии Смотреть еще > Weather europe Погода в Европе Смотреть еще > Weather world Погода в мире Смотреть еще >

Возможен первый снег: синоптики о погоде на следующей неделе

Первый снег в Риге ФОТО: Mārtiņš Otto, TVNET

В начале следующей недели в Латвии похолодает, в середине недели - станет теплее, в конце - снова холоднее, местами возможен снег. Временами ожидается дождь и порывистый ветер, прогнозируют синоптики.

В эту субботу и воскресенье, 16 и 17 октября, ожидается переменная облачность, во многих местах - кратковременные дожди, местами также возможны лед и снег. Ветер будет дуть с запада, его порывы местами - в основном на побережье - увеличатся до 13-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью не опустится ниже нуля, днем ​​будет подниматься до +8...+12 градусов.

В первой половине следующей недели температура воздуха ночами местами может упасть на несколько градусов ниже нуля, днем также ​​станет холоднее.

В середине недели возможен сильный дождь и порывистый юго-западный ветер, температура воздуха повысится.

В конце следующей недели вероятно похолодание и местами снег.

Галерея: Осень в Риге

НАВЕРХ
Back