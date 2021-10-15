Возможен первый снег: синоптики о погоде на следующей неделе

В эту субботу и воскресенье, 16 и 17 октября, ожидается переменная облачность, во многих местах - кратковременные дожди, местами также возможны лед и снег. Ветер будет дуть с запада, его порывы местами - в основном на побережье - увеличатся до 13-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью не опустится ниже нуля, днем ​​будет подниматься до +8...+12 градусов.