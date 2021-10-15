Возможен первый снег: синоптики о погоде на следующей неделе

В эту субботу и воскресенье, 16 и 17 октября, ожидается переменная облачность, во многих местах - кратковременные дожди, местами также возможны лед и снег. Ветер будет дуть с запада, его порывы местами - в основном на побережье - увеличатся до 13-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью не опустится ниже нуля, днем будет подниматься до +8...+12 градусов.
В первой половине следующей недели температура воздуха ночами местами может упасть на несколько градусов ниже нуля, днем также станет холоднее.
В середине недели возможен сильный дождь и порывистый юго-западный ветер, температура воздуха повысится.
В конце следующей недели вероятно похолодание и местами снег.