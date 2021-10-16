Кратковременный дождь и порывистый ветер: прогноз синоптиков на субботу

Вечером во многих районах страны ожидаются осадки, есть небольшая вероятность грозы и града.

Скорость западного, юго-западного ветра в порывах увеличится до 9-14 метров в секунду, на побережье - до 18 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха составит +9...+12 градусов.