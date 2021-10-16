Сб, 16.10.2021
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Кратковременный дождь и порывистый ветер: прогноз синоптиков на субботу

ФОТО: LETA

В субботу, 16 октября, в Латвии будет светить солнце, облачность усилится, местами пройдет кратковременный дождь, прогнозируют синоптики.

Вечером во многих районах страны ожидаются осадки, есть небольшая вероятность грозы и града.

Скорость западного, юго-западного ветра в порывах увеличится до 9-14 метров в секунду, на побережье - до 18 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха составит +9...+12 градусов.

В Риге солнце периодически будут закрывать облака, осадки маловероятны, к вечеру их вероятность возрастет. Скорость юго-западного ветра порывами усилится до 12 метров в секунду, воздух прогреется до +11 градусов.

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