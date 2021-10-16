Кратковременный дождь и порывистый ветер: прогноз синоптиков на субботу
В субботу, 16 октября, в Латвии будет светить солнце, облачность усилится, местами пройдет кратковременный дождь, прогнозируют синоптики.
В субботу, 16 октября, в Латвии будет светить солнце, облачность усилится, местами пройдет кратковременный дождь, прогнозируют синоптики.
Вечером во многих районах страны ожидаются осадки, есть небольшая вероятность грозы и града.
Скорость западного, юго-западного ветра в порывах увеличится до 9-14 метров в секунду, на побережье - до 18 метров в секунду.
Максимальная температура воздуха составит +9...+12 градусов.
В Риге солнце периодически будут закрывать облака, осадки маловероятны, к вечеру их вероятность возрастет. Скорость юго-западного ветра порывами усилится до 12 метров в секунду, воздух прогреется до +11 градусов.