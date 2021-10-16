Воскресенье будет дождливым
В ночь на воскресенье и днем на большей части территории Латвии ожидаются осадки, прогнозируют синоптики.
В ночь на воскресенье и днем на большей части территории Латвии ожидаются осадки, прогнозируют синоптики.
Небо будет облачным. Ветер западный от слабого до умеренного, ночью на побережье порывами до 18 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +5...+10 градусов, днем до +8...+11 градусов.
В воскресенье в Риге ожидается дождь, солнца будет мало. Ветер западный, юго-западный ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью ожидается не ниже +7 градусов, днем поднимется до +10 градусов.
Галерея: Осень в Латвии