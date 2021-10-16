Сб, 16.10.2021
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Воскресенье будет дождливым

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В ночь на воскресенье и днем на большей части территории Латвии ожидаются осадки, прогнозируют синоптики.

Небо будет облачным. Ветер западный от слабого до умеренного, ночью на побережье порывами до 18 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +5...+10 градусов, днем до +8...+11 градусов.

В воскресенье в Риге ожидается дождь, солнца будет мало. Ветер западный, юго-западный ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью ожидается не ниже +7 градусов, днем поднимется до +10 градусов.

Галерея: Осень в Латвии

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