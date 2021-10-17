Вс, 17.10.2021
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В понедельник дожди ожидаются лишь местами

Осень. Рижский канал ФОТО: Zane Bitere/LETA

В ночь на понедельник небо прояснится, днем в Курземе и Земгале будет солнечно, а в Видземе и Латгале ожидается переменная облачность, прогнозируют синоптики.

В Видземе и Латгале, а к вечеру и в других регионах страны ожидаются осадки, преимущественно в виде кратковременного дождя, возможен мокрый снег.

Минимальная температура воздуха ночью и утром составит -1...+4 градуса, на побережье до +8 градусов, днем - до +6...+10 градусов.

В Риге в ночь на понедельник небо прояснится, днем облачность усилится, возможны осадки. Ночью температура воздуха понизится до +2...+4 градусов, днем составит около +9 градусов.

Галерея: Осень в Латвии

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