В понедельник дожди ожидаются лишь местами

В Видземе и Латгале, а к вечеру и в других регионах страны ожидаются осадки, преимущественно в виде кратковременного дождя, возможен мокрый снег.

Минимальная температура воздуха ночью и утром составит -1...+4 градуса, на побережье до +8 градусов, днем - до +6...+10 градусов.

В Риге в ночь на понедельник небо прояснится, днем облачность усилится, возможны осадки. Ночью температура воздуха понизится до +2...+4 градусов, днем составит около +9 градусов.