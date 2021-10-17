В понедельник ожидается переменная облачность
В понедельник, 18 октября, в Латвии ожидается переменная облачность, прогнозируют синоптики.
В понедельник, 18 октября, в Латвии ожидается переменная облачность, прогнозируют синоптики.
Больше солнца будет в Курземе и Земгале, а облачно в Видземе и Латгале.
Местами в Видземе и на севере Латгале пройдет кратковременный дождь, возможен мокрый снег. Вечером осадки ожидаются на большей части территории страны.
Западный, северо-западный ветер в порывах усилится до 11-16 метров в секунду, температура воздуха составит +6...+10 градусов.
В Риге ожидается переменная облачность, вечером возможны осадки. Температура воздуха составит около +9 градусов.
Галерея: Осень в Латвии