Вторник станет самым сухим днем на этой неделе

Как сообщает агентство LETA, ожидается переменная облачность. Более солнечным день будет на востоке страны, в свою очередь местами в Курземе ожидается небольшой дождь.

Будет дуть слабый ветер - в восточных районах ожидается северо-западный, а в Курземе - южный ветер.

Температура воздуха повысится до +5...+9 градусов. Примерно до 10 часов утра местами на дорогах сохранится обледенение.