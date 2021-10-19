Вторник станет самым сухим днем на этой неделе
Во вторник в Латвии ожидается самый слабый на этой неделе ветер и наименьшее количество осадков, прогнозируют синоптики.
Во вторник в Латвии ожидается самый слабый на этой неделе ветер и наименьшее количество осадков, прогнозируют синоптики.
Как сообщает агентство LETA, ожидается переменная облачность. Более солнечным день будет на востоке страны, в свою очередь местами в Курземе ожидается небольшой дождь.
Будет дуть слабый ветер - в восточных районах ожидается северо-западный, а в Курземе - южный ветер.
Температура воздуха повысится до +5...+9 градусов. Примерно до 10 часов утра местами на дорогах сохранится обледенение.
В Риге выглянет солнце, облаков станет больше, но осадков не ожидается. Слабый западный ветер сменит направление на южное, а температура воздуха поднимется до +8...+9 градусов.