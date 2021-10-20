Проливной дождь и порывистый ветер: прогноз синоптиков на среду

Небо будет покрыто густым слоем облаков, ожидаются туман и дождь, местами продолжительный.

Днем ветер усилится, вечером ожидаются порывы юго-западного ветра 13-18 метров в секунду, в Курземе и местами в Видземе - до 19-23 метров в секунду.

Самая высокая температура воздуха будет вечером, когда она достигнет +11…+15 градусов.