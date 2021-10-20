Ср, 20.10.2021
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Проливной дождь и порывистый ветер: прогноз синоптиков на среду

Дождь в городе. Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В среду, 20 октября, в Латвию придет теплый и влажный воздух с порывистым юго-западным ветром, прогнозируют синоптики.

Небо будет покрыто густым слоем облаков, ожидаются туман и дождь, местами продолжительный.

Днем ветер усилится, вечером ожидаются порывы юго-западного ветра 13-18 метров в секунду, в Курземе и местами в Видземе - до 19-23 метров в секунду.

Самая высокая температура воздуха будет вечером, когда она достигнет +11…+15 градусов.

В Риге ожидается пасмурный день, временами пройдет небольшой дождь, с утра осадков будет больше. Вечером воздух прогреется до +14 градусов, а скорость юго-западного ветра порывами достигнет 17 метров в секунду.

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