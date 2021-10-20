Синоптики предупреждают: в Латвии ожидается самый сильный ветер этой осенью

В среду вечером и в ночь на четверг в Курземе и Видземе скорость юго-западного ветра составит 18-23 метра в секунду (м/с), позже он утихнет, а в четверг днем, начиная с Курземе, ветер снова усилится.

В четверг вечером, а также в пятницу на большей части территории страны скорость юго-западного, западного ветра достигнет 19-24 м/с, местами на побережье возможны порывы до 28 м/с.

Поскольку такие сильные ветры редки в далеких от моря регионах и не все листья еще опали, ожидается, что по всей стране будет множество сломанных деревьев, а в некоторых местах может быть нарушено движение транспорта и подача электричества.

Уровень воды в море повысится, в пятницу на Видземском побережье - примерно на метр.

Ожидается, что ветер начнет утихать вечером в пятницу.

Температура воздуха в четверг достигнет +13...+16 градусов, в пятницу утром опустится до +4...+9 градусов, в субботу и воскресенье станет еще холоднее.