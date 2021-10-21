В четверг ветер усилится до 20-24 м/с: на побережье объявлено оранжевое предупреждение

В первой половине дня скорость ветра в порывах на большей части территории страны составит до 15 м/с, а во второй половине дня он начнет усиливаться.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтое предупреждение о юго-западном ветре порывами до 20-24 м/с, а на побережье объявлено оранжевое предупреждение об усилении ветра в порывах до 25-29 м/с. Оранжевое предупреждение будет действовать до утра пятницы, желтое - до вечера пятницы.

Ожидается облачность, временами дождь, местами сильный, возможны грозы. Температура воздуха составит +13...+16 градусов.