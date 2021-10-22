Пт, 22.10.2021
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В пятницу возможны как солнце, так и дожди, местами - грозы с градом

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

В пятницу в Латвии порывы западного, юго-западного ветра будут дуть со скоростью до 15-20 метров в секунду, еще более сильные порывы ожидаются местами на побережье, прогнозируют синоптики.

Между облаками будет проглядывать солнце, местами ожидается кратковременный дождь, возможны также грозы с ливнями и градом. Самые сильные осадки ожидаются во второй половине дня на юге Курземе, ближе к вечеру - в Земгале, а потом местами и в Видземе.

Пожарно-спасательная служба распространила предупреждение, что в Латвии с утра и днем в западных прибрежных районах сохранятся порывы ветра до 20-24 метров в секунду. Во время такого ветра ветви деревьев, незакрепленные предметы или обломки могут летать по воздуху, предупреждает VUGD.

Максимальная температура воздуха составит +7...+10 градусов.

В Риге ожидается переменная облачность, периодически возможны осадки, порывы юго-западного ветра будут дуть со скоростью до 15 метров в секунду, температура воздуха достигнет +7...+10 градусов.

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