В пятницу возможны как солнце, так и дожди, местами - грозы с градом

Между облаками будет проглядывать солнце, местами ожидается кратковременный дождь, возможны также грозы с ливнями и градом. Самые сильные осадки ожидаются во второй половине дня на юге Курземе, ближе к вечеру - в Земгале, а потом местами и в Видземе.

Пожарно-спасательная служба распространила предупреждение, что в Латвии с утра и днем в западных прибрежных районах сохранятся порывы ветра до 20-24 метров в секунду. Во время такого ветра ветви деревьев, незакрепленные предметы или обломки могут летать по воздуху, предупреждает VUGD.

Максимальная температура воздуха составит +7...+10 градусов.