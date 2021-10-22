Осень не заканчивается: синоптики пообещали потепление на следующей неделе

Как сообщает агентство LETA, суббота будет преимущественно облачной, более солнечный день ожидается в Курземе. Временами возможны осадки, местами пройдут град и мокрый снег. В воскресенье будет еще светлее и сильных осадков уже не ожидается.

В субботу на побережье прогнозируются порывы северо-западного ветра порывами до 18 метров в секунду, в свою очередь в воскресенье ветер стихнет. Максимальная температура воздуха понизится до +3...+5 градусов в восточных районах и до +7...+9 градусов в Курземе. Холоднее всего, возможно, будет в ночь на понедельник в Латгале - до -4 градусов.

На следующей неделе возможны дожди, будет дуть слабый или умеренный западный и южный ветер. Ожидается, что во второй половине будущей недели воздух прогреется до +11...+15 градусов.