Пт, 22.10.2021
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К Латвии приближается полоса сильных осадков

ФОТО: Zane Bitere / LETA

Днем в пятницу с юго-запада к Латвии приближается полоса сильных осадков - в ближайшие часы она пересечет южную часть Курземе и Земгале, затронув и часть Видземе, прогнозируют синоптики.

Ночью ожидается облачная погода с прояснениями. В воскресенье, начиная с юго-запада, осадки возможны на большей территории страны.

Ожидается главным образом дождь, возможны также мокрый снег и снег с градом.

Будет дуть слабый или умеренно сильный западный, юго-западный ветер, который сменит направление на северо-западное. Его порывы могут достигать скорости 9-14 метров в секунду, на побережье ожидаются порывы до 18 метров в секунду.

Минимальная температура воздуха ночью и с утра составит +1...+6 градусов, на побережье - до +8 градусов. Днем воздух прогреется только до +4...+9 градусов.

В Риге в субботу возможны дожди, порывы северо-западного ветра достигнут скорости 16 метров в секунду. Температура воздуха ночью понизится до +4 градусов, а днем поднимется до +7 градусов.

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