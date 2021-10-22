К Латвии приближается полоса сильных осадков

Ночью ожидается облачная погода с прояснениями. В воскресенье, начиная с юго-запада, осадки возможны на большей территории страны.

Ожидается главным образом дождь, возможны также мокрый снег и снег с градом.

Будет дуть слабый или умеренно сильный западный, юго-западный ветер, который сменит направление на северо-западное. Его порывы могут достигать скорости 9-14 метров в секунду, на побережье ожидаются порывы до 18 метров в секунду.

Минимальная температура воздуха ночью и с утра составит +1...+6 градусов, на побережье - до +8 градусов. Днем воздух прогреется только до +4...+9 градусов.