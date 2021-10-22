К Латвии приближается полоса сильных осадков
Днем в пятницу с юго-запада к Латвии приближается полоса сильных осадков - в ближайшие часы она пересечет южную часть Курземе и Земгале, затронув и часть Видземе, прогнозируют синоптики.
Днем в пятницу с юго-запада к Латвии приближается полоса сильных осадков - в ближайшие часы она пересечет южную часть Курземе и Земгале, затронув и часть Видземе, прогнозируют синоптики.
Ночью ожидается облачная погода с прояснениями. В воскресенье, начиная с юго-запада, осадки возможны на большей территории страны.
Ожидается главным образом дождь, возможны также мокрый снег и снег с градом.
Будет дуть слабый или умеренно сильный западный, юго-западный ветер, который сменит направление на северо-западное. Его порывы могут достигать скорости 9-14 метров в секунду, на побережье ожидаются порывы до 18 метров в секунду.
В Риге в субботу возможны дожди, порывы северо-западного ветра достигнут скорости 16 метров в секунду. Температура воздуха ночью понизится до +4 градусов, а днем поднимется до +7 градусов.