В понедельник будет больше солнца
В понедельник местами в Латвии ожидается облачная погода, но в течение дня на большей части территории страны облака рассеются, прогнозируют синоптики.
В понедельник местами в Латвии ожидается облачная погода, но в течение дня на большей части территории страны облака рассеются, прогнозируют синоптики.
Значительных осадков не ожидается. Во второй половине дня солнце прогреет воздух до +7...+12 градусов.
Будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер, на берегу Северного Видземе и западном берегу Курземе ожидаются порывы до 15-18 метров в секунду.
В Риге значительных осадков не ожидается, будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер, а температура воздуха поднимется до +10 градусов.