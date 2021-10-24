Пн, 25.10.2021
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В понедельник будет больше солнца

Солнечный день ФОТО: Renāte Stelpa

В понедельник местами в Латвии ожидается облачная погода, но в течение дня на большей части территории страны облака рассеются, прогнозируют синоптики.

Значительных осадков не ожидается. Во второй половине дня солнце прогреет воздух до +7...+12 градусов.

Будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер, на берегу Северного Видземе и западном берегу Курземе ожидаются порывы до 15-18 метров в секунду.

В Риге значительных осадков не ожидается, будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер, а температура воздуха поднимется до +10 градусов.

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