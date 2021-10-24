В понедельник будет больше солнца

Значительных осадков не ожидается. Во второй половине дня солнце прогреет воздух до +7...+12 градусов.

Будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер, на берегу Северного Видземе и западном берегу Курземе ожидаются порывы до 15-18 метров в секунду.