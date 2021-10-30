Вс, 31.10.2021
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Воскресенье будет солнечным

ФОТО: LETA

В воскресенье, в последний день октября, в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода, без осадков, прогнозируют синоптики.

Больше облаков будет в Курземе, вечером - и в центральной части страны.

Ожидается умеренный южный ветер, температура воздуха поднимется до +11...+13 градусов.

В Риге будет сухая и преимущественно солнечная погода, будет дуть умеренный южный ветер, а температура воздуха достигнет +12...+13 градусов.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США прогнозирует, что в воскресенье на Земле начнется магнитная буря, начало которой ранее прогнозировалось в субботу.

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