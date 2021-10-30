Воскресенье будет солнечным

Больше облаков будет в Курземе, вечером - и в центральной части страны.

Ожидается умеренный южный ветер, температура воздуха поднимется до +11...+13 градусов.

В Риге будет сухая и преимущественно солнечная погода, будет дуть умеренный южный ветер, а температура воздуха достигнет +12...+13 градусов.