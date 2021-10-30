Сб, 30.10.2021
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Воскресенье тоже будет солнечным

ФОТО: LETA

В воскресенье, 31 октября, в Латвии сохранится преимущественно солнечная погода, прогнозируют синоптики.

Осадков не ожидается. Будет дуть умеренный южный ветер.

Минимальная температура воздуха на рассвете составит +2...+7 градусов, днем воздух прогреется до +10...+13 градусов.

31 октября в Риге ночью ожидается ясная погода, днем - небольшая облачность. При умеренном южном ветре температура воздуха ночью опустится до +6 градусов, а днем достигнет +12 градусов.

Уже сообщалось, что возможна сильная магнитная буря, поэтому и в Латвии в темное время суток - в ночь с субботы на воскресенье, а, возможно, и вечером в воскресенье - есть вероятность увидеть северное сияние.

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