Воскресенье тоже будет солнечным

31 октября в Риге ночью ожидается ясная погода, днем - небольшая облачность. При умеренном южном ветре температура воздуха ночью опустится до +6 градусов, а днем достигнет +12 градусов.

Уже сообщалось, что возможна сильная магнитная буря, поэтому и в Латвии в темное время суток - в ночь с субботы на воскресенье, а, возможно, и вечером в воскресенье - есть вероятность увидеть северное сияние.